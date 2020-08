Regionali. Russo (M5S) “Noi non stiamo dentro i giochi strategici e premeditati”

SESTO FIORENTINO – “Non stiamo dentro a questi gioci strategici e premeditati”. Lo afferma la consigliera del Movimento 5 Stelle Flora Russo al termine degli incontri che il nuovo segretario del PD ha messo in atto con le forze del centro sinistra e dopo, dice Russo, le scelte di Per Sesto e del sindaco Falchi per le prossime elezioni regionali. “Dopo la scelta della lista Per Sesto di sostenere il candidato del centrosinistra Giani apprendiamo con ancora più sconcerto la notizia del medesimo sostegno da parte del Sindaco Falchi – spiega Russo -Questa contraddittoria decisione del sindaco sembrerebbe legata a garantirisi l’appoggio del PD alle prossime amministrative, come ha dichiarato anche il candidato di Toscana a Sinistra Fattori. Forse anche in questo contesto si sono svolti gli incontri del nuovo segretario del PD di Sesto con tutte le forze del centrosinistra e con noi del Movimento5Stelle. Ma noi non stiamo dentro a questi giochi strategici e premeditati Abbiamo accolto l’invito e incontrato il nuovo segretario Labanca perchè ritieniamo importante il dialogo e il confronto con tutte le forze politiche. Il M5S è disponibile a dialogare su temi e problematiche specifiche. Io stessa ho più volte ha contattato gli Amministratori e il sindaco per richieste di chiarimenti , informazioni, sollecitazioni, sia prima che durante il lockdown quando le attività istituzionali erano sospese. Così come ho presentato atti in Consiglio Comunale condivisi con le tutte forze politiche di opposizione. A noi non interessa creare presupposti per future alleanze, ma dialogare e collaborare con tutti su progetti e proposte se in linea con il nostro programma a prescindere da chi le propone”.