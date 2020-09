Regionali. Socialisti, Elena Scarafuggi candidata per la Piana a sostegno di Giani

SESTO FIORENTINO – Elena Scarafuggi è la candidata dei Socialisti a sostegno del candidato alla Regione Eugenio Giani con il simbolo Orgoglio Toscana per le prossime elezioni regionali. Scarafuggi è nel collegio della Piana Fiorentina. “I Socialisti Toscani, – si legge in una nota – per la consultazione, hanno dato vita ad una lista laico […]

SESTO FIORENTINO – Elena Scarafuggi è la candidata dei Socialisti a sostegno del candidato alla Regione Eugenio Giani con il simbolo Orgoglio Toscana per le prossime elezioni regionali. Scarafuggi è nel collegio della Piana Fiorentina.

“I Socialisti Toscani, – si legge in una nota – per la consultazione, hanno dato vita ad una lista laico riformista; sono stati coinvolti, nel progetto, personaggi legati ad esperienze civiche , esponenti repubblicani e persone legate all’ex ministro Calenda. Ovviamente il collante è rappresentato dal programma elettorale del candidato al Governo della Regione, il riformista Eugenio Giani. Le risorse umane, gli enti regionali, con loro articolazioni organizzative e le risorse finanziarie, saranno di aiuto per fare avanzare la realtà toscana come, vogliamo ricordarlo, è già avvenuto in altre circostanze”.

Elena Scarafuggi ha lavorato nel sociale, in ambiti diversi, dalla disabilità alla psichiatria, dalle carceri all’immigrazione; dal 2014 al 2019 è stata assessore del Comune di Lastra a Signa con deleghe al sociale, scuola e cooperazione.