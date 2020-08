Regionali, tutti i candidati del Pd nei collegi fiorentini. Nella Piana Monni e Cappellini

FIRENZE – Marco Remaschi fuori, Iacopo Melio capolista nel collegio di Firenze 1. Sono le principali novità della direzione regionale del Pd, che si è conclusa ieri notte. L’assessore regionale uscente Remaschi vede sfumare la possibilità di candidarsi nel collegio di Lucca dove sarà capolista Francesca Fazzi mentre Melio, ideatore della campagna #vorreiprendereiltreno, correrà come capolista a Firenze. In lista sia il vice-sindaco di Firenze Cristina Giachi che l’assessore di Palazzo Vecchio Andrea Vannucci, entrambi supportati dal sindaco Dario Nardella. Dovrebbero essere in lista anche Irene Micali, Roberto D’Ippolito, Monica Patino Gomez, Massimo Mattei e Maria Federica Giuliani. Il consigliere regionale Paolo Bambagioni non sarà candidato mentre, nel collegio aretino, figura il nome dell’assessore regionale uscente Vincenzo Ceccarelli con capolista Lucia De Robertis. Nella Piana, nel collegio 4, Monia Monni sarà capolista, candidato anche il vice-sindaco di Lastra a Signa Leonardo Cappellini, non c’è l’assessore comunale di Firenze Alessandro Martini. Nel collegio Firenze 2 il ruolo di capolista tocca a Massimiliano Pescini, a Firenze 3 invece a Enrico Sostegni. Alessandra Nardini correrà come capolista a Pisa, l’assessore regionale uscente Federica Fratoni lo sarà a Pistoia.

Questi tutti i candidati dei collegi fiorentini: Firenze 1 – Jacopo Melio, Cristina Giachi, Andrea Vannucci, Irene Micali, Roberto D’Ippolito, Monica Patino Gomez, Massimo Mattei, Maria Federica Giuliani.

Firenze 2 – Massimiliano Pescini, Fiammetta Capirossi, Cristiano Benucci, Barbara Cagnacci, Alessio Meloni, Annamaria Cariglia.

Firenze 3 – Enrico Sostegni, Francesca Giannì, Edoardo Cappelli, Anna Masoni.

Firenze 4 – Monia Monni, Fausto Merlotti, Claudia Baggiani, Leonardo Cappellini.