Regione: approvata la graduatoria dei contributi a fondo perduto per ambulanti delle fiere e dei mercati turistici

FIRENZE – La Regione Toscana, attraverso apposita delibera di giunta, aveva emesso un apposito bando per la concessione di contributi a fondo perduto per gli ambulanti delle fiere e dei mercati turistici. Questo a seguito delle richieste avanzate da Anva Confesercenti. L’intervento è finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere e nei mercati turistici particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19.

E oggi è stata approvata la graduatoria delle imprese idonee alla concessione del contributo (al link l’elenco delle imprese ammesse: https://www.sviluppo.toscana.it/operatoriitineranti). Anva Confesercenti Firenze esprime quindi “soddisfazione per l’erogazione di questo contributo, a favore dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente alla emergenza sanitaria da Covid-19, purtroppo ancora in corso. Si tratta di un primo risultato ottenuto in favore della categoria, continueremo a lavorare per sostenere ulteriormente le imprese così duramente colpite dalla crisi economica”.