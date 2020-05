Regione. Istruzione tecnica superiore, 18 i percorsi ammessi al finanziamento

CAMPI BISENZIO – Un finanziamento regionale per la formazione e l’istruzione. Per il prossimo anno formativo 2020-21 saranno beneficiari del cofinanziamento regionale 18 percorsi post diploma Its su tutto il territorio regionale.

Lo ha annunciato l’assessore ad Istruzione, formazione e lavoro della regione Toscana, Cristina Grieco, dopo l’uscita della graduatoria dei percorsi Its in avvio nell’anno formativo 2020-21. L’investimento regionale è di oltre 3 milioni di euro.

I 18 percorsi cofinanziati dalla regione Toscana riguardano, in particolare, tre il sistema della Moda, tre il Turismo, due la Mobilità sostenibile, due il sistema della Meccanica, due la filiera Agribusiness, due l’area Efficienza energetica, due i percorsi delle Scienze della Vita, uno il percorso trasversale Ict e uno l’area tecnologica del Made in Italy. Gli Its rientrano nel progetto Giovanisì, il programma toscano per l’autonomia dei giovani.

La regione Toscana, in coerenza con le disposizioni ministeriali nella gestione dell’emergenza sanitaria da coronavirus Covid-19, adotterà tutte le misure possibili per il regolare svolgimento dei percorsi Its e per la loro realizzazione in sicurezza nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.