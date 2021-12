Regione: premiate le pluricampionesse pisane del Sitting Volley. Il presidente Fipav Modi: “Un vanto per tutta la Toscana”

FIRENZE – Una targa alla società Dream Volley Pisa e un dono alle atlete della squadra femminile di sitting volley che quest’anno hanno conquistato il quarto scudetto consecutivo e la Coppa Italia. È il riconoscimento che il Consiglio regionale ha voluto tributare oggi alla squadra pisana per i successi sportivi ma anche per l’impegno sociale […]

FIRENZE – Una targa alla società Dream Volley Pisa e un dono alle atlete della squadra femminile di sitting volley che quest’anno hanno conquistato il quarto scudetto consecutivo e la Coppa Italia. È il riconoscimento che il Consiglio regionale ha voluto tributare oggi alla squadra pisana per i successi sportivi ma anche per l’impegno sociale di inclusione e il messaggio positivo che trasmettono alla società toscana e italiana. A consegnare il premio, al termine della cerimonia che si è svolta nell’Auditorium di Palazzo del Pegaso, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ha sottolineato “di avere voluto con forza questa premiazione per dare un riconoscimento a queste ragazze che si sono distinte in questi anni e che hanno portato in alto l’onore della Toscana in Italia e nel mondo”. Cinque delle ragazze della squadra di sitting volley, infatti, fanno anche parte della squadra nazionale. Insieme a lui il presidente del Comitato Regionale Fipav, Giammarco Modi, il consigliere Gianni Taccetti e, per il Cip (Comitato italiano paralimpico), Edoardo Morini.

“E’ importante essere qui oggi – ha detto il presidente Modi – perché si tratta di un riconoscimento significativo a una società altrettanto importante della nostra regione. Una società che è motivo di vanto ma soprattutto esempio per chi pratica questo sport. Fondamentale il valore inclusivo di questa disciplina sportiva, oltre naturalmente a tutti i titoli conquistati con la maglia del club ma anche con quella della Nazionale. Insomma, il Sitting Volley femminile parla toscano. Ma va anche sottolineato che un grande contributo a questi successi, a ulteriore dimostrazione di come il Dream Volley creda nel Sitting, è stato dato dalla presenza di alcuni ragazzi, che negli anni hanno lavorato insieme fino a riuscire per la prima volta nel 2021 a partecipare al campionato italiano maschile, con buoni risultati per una squadra esordiente”.

La squadra pisana, infatti, è campione d’Italia 2020/2021 e si è confermata al primo posto per il quarto campionato consecutivo. Ulteriore conferma è arrivata con la vittoria della Coppa Italia femminile nello scorso novembre. Oltre a tutti questi risultati a livello italiano, ben cinque ragazze del Dream Volley, presenti oggi in Regione, fanno parte della Nazionale italiana, che in soli quattro anni è passata da un settimo posto agli Europei del 2017 al sesto posto alle Paralimpiadi di Tokyo, conquistando anche un quarto posto ai Mondiali 2018 e due argenti agli Europei del 2019 e 2021, questi ultimi giocati lo scorso ottobre in Turchia.

Il presidente Mazzeo ha poi aggiunto che “è bello sapere che lo sport è inclusione e che attraverso lo sport ognuno può contribuire a dare risposte a quelle difficoltà che a volte possono farci abbattere. È bello ovviamente poter festeggiare i successi in campionato e quelli ottenuti a livello internazionale da queste ragazze. Il messaggio che oggi vogliamo mandare ai cittadini toscani è questo: crederci, crederci sempre e sapere che attraverso lo sport si può guardare con ottimismo e speranza al futuro. Magari, in futuro, riuscendo a far passare il vostro messaggio anche nel mondo della scuola perché sia di aiuto alla crescita di tanti studenti della nostra regione”.

“Per noi è una grande soddisfazione essere qui e ricevere questo premio – ha detto Armanda Boccardo, del direttivo della Dream Volley, – anche perché è legato a una disciplina piuttosto giovane e che noi abbiamo iniziato quasi per scommessa. E siamo felici dei risultati che abbiamo conquistato e che le nostre atlete hanno ottenuto con la Nazionale”. All’evento erano presenti anche l’allenatrice, le giocatrice del Dream Volley e atleta della nazionale Eva Ceccatelli e le altre giocatrici Giulia Aringhieri, Elisa Spediacci, Silvia Macchiarulo, Federica Manca, Michela Masini, Daniela Gori, Paola Fruzzetti, oltre ai consiglieri della Dream Volley, Armanda Boccardo e Roberto Lupetti. E alla fine foto ricordo anche sotto l’albero di Natale in piazza Duomo in vista delle imminenti festività natalizie.