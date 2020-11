Regione stanziati 1,3 milioni di euro per progetti di istruzione e formazione tecnica

CAMPI BISENZIO – Stanziati 1,3 milioni di euro dalla Regione, per finanziare i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Si tratta di un primo stanziamento da 959.000 euro al quale ne seguirà un altro da 359.000.

“Serviranno – spiega l’assessora Alessandra Nardini – a finanziare 11 dei 38 progetti che abbiamo ricevuto ed approvato. Riguardano le filiere della moda, dell’agricoltura, della chimica-farmaceutica, della meccanica e delle tecnologie dell’informazione e dell’informatica. E’ con interventi di questo tipo che intendiamo assicurare una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata su quelle che sono le richieste che ci arrivano dalle imprese”.

Sono corsi che durano 800 ore, 530 sono in aula, 30 sono dedicate all’orientamento e 240 di stage. L’obiettivo è quello di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e degli adulti. “Il nostro intento – aggiunge Alessandra Nardini – è quello di offrire, una formazione flessibile, modulare e fortemente professionalizzante, mediante l’acquisizione di competenze certificabili e spendibili nel mercato del lavoro e di fornire un canale di formazione tecnica superiore anche agli adulti occupati, inoccupati e disoccupati, secondo il principio del long life learning, cioè il diritto all’apprendimento in ogni fase della vita. C’è infatti bisogno di favorire la mobilità, la riconversione e l’estensione di conoscenze e competenze professionali per l’ingresso o il rientro nel mondo del lavoro”.

Si tratta di corsi gratuiti, destinati a giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma professionale di tecnico o del diploma di scuola secondaria superiore o dell’ammissione al quinto anno. Nel caso di mancanza del diploma è possibile accedere ai corsi previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il percorso rientra nel progetto GiovaniSì. Il totale delle risorse impegnate e che provengono dai fondi del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo per il periodo 2014-2020 è 13.8 milioni di euro. In totale sono stati avviati 74 percorsi che hanno coinvolto circa 1.480 studenti di cui oltre l’65% trova lavoro entro un anno dal termine dei percorsi.