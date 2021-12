Rekeep: una giornata per selezionare adetti alle pulizie

CAMPI BISENZIO – Una giornata per raccogliere candidature per selezionare addetti alle pulizie in ambito sanitario. A proporlo è Rekeep in cerca personale a Firenze. Il 14 dicembre, dalle 10 alle 16, Rekeep Spa, capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, il 14 dicembre dalle 10 alle 16 promuove un “Curriculum Day” a […]

CAMPI BISENZIO – Una giornata per raccogliere candidature per selezionare addetti alle pulizie in ambito sanitario. A proporlo è Rekeep in cerca personale a Firenze. Il 14 dicembre, dalle 10 alle 16, Rekeep Spa, capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, il 14 dicembre dalle 10 alle 16 promuove un “Curriculum Day” a Firenze presso l’UnaHotels Vittoria in via Pisana, 59, mirato alla raccolta di curricula vitae e ad avviare brevi colloqui conoscitivi per la ricerca di addetti alle pulizie nelle strutture sanitarie e addetti all’allestimento scaffali nella grande distribuzione nella provincia di Firenze.

Obbiettivo della giornata, si legge in una nota di Rekeep, sarà quello di arricchire il database di profili professionali disponibili per opportunità attuali e future in Rekeep. In particolare, al momento, nell’area di Firenze il Gruppo ricerca circa 40 figure per coprire una serie di posizioni principalmente in ambito sanitario con contratti a tempo determinato part-time su turni. Inoltre, sono disponibili ulteriori 15 opportunità nel settore della grande distribuzione organizzata (supermercati, ipermercati etc.), sempre a Firenze e comuni della Provincia.

Per quanto riguarda le posizioni di addetto alle pulizie in ambito sanitario, l’Open Day è rivolto a candidati di ogni età, nazionalità, istruzione e genere, che abbiano preferibilmente maturato precedenti esperienze nel settore del cleaning, siano affidabili e predisposti al lavoro di squadra e possano garantire disponibilità immediata. È inoltre richiesta flessibilità oraria, in quanto il lavoro si svolge prevalentemente su turni, sia nei giorni feriali che festivi. L’inquadramento iniziale è, di norma, con contratto a tempo determinato, con percorsi di crescita e valorizzazione in relazione alle specifiche competenze dei singoli e a un possibile ulteriore sviluppo del Gruppo Rekeep nell’area.

Con riferimento, invece, alle posizioni di addetto all’allestimento scaffali nella grande distribuzione, i candidati ideali hanno, preferibilmente, maturato una precedente esperienza nella medesima posizione, svolgendo l’attività di allestimento e rifornimento degli scaffali. Le mansioni principali sono movimentazione merci, layout, rifornimento e riallestimento a scaffale, applicazione e rimozione dei dispositivi anti – taccheggio, pulizia scaffali. È richiesta flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, diurni e notturni, compresi fine settimana e giorni festivi. I candidati valutati idonei saranno assunti con un contratto part-time a tempo determinato con possibilità di proroga. Anche per le figure selezionate in questo ambito sono previsti percorsi di crescita nell’ambito del Gruppo.

In Toscana Rekeep conta oltre 1.300 dipendenti, di cui più di 700 nella sola provincia di Firenze, dove eroga i propri servizi presso i principali ospedali della città, enti pubblici e imprese private. In tutta Europa Rekeep conta oltre 28.000 dipendenti, oltre 18.000 solo in Italia, di cui circa l’89% assunti a tempo indeterminato. Per partecipare all’Open Day è necessario portare con sé un breve curriculum. In ottemperanza alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di Covid-19 sarà consentito l’accesso all’interno degli spazi dedicati all’Open Day esclusivamente esibendo il Green Pass o un certificato che attesti la negatività al Covid-19 (validità 48 ore) e sarà vietato l’ingresso a persone con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi. È, inoltre, obbligatorio l’uso di idonee mascherine CE a copertura della bocca e del naso durante tutta la permanenza all’interno dell’Hotel.