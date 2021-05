Renai, la sistemazione del parco va avanti. Il sindaco Fossi: “Vogliamo riaprire il Lotto 1 entro la metà di giugno”

SIGNA – Dopo la riapertura del Lotto 0 alla fine di aprile, proseguono spediti i lavori di ripristino del Lotto 1 nel parco dei Renai, anzi nello Stato libero dei Renai. E’ stata pulita la spiaggia dai detriti che si erano formati in seguito all’ultima alluvione ed è stata portata nuova sabbia: “In programma adesso – come spiegano dal Comune di Signa – la ripulitura del lago dalle piante acquifere, la sostituzione degli ombrelloni in legno e di alcune strutture commerciali”. “Vogliamo riaprire anche il Lotto 1 entro la metà di giugno, come avevamo programmato, – commenta il sindaco Giampiero Fossi – per questo i lavori stanno procedendo bene e con grande velocità. Vogliamo restituire tutto il parco ai nostri cittadini e ai turisti che riprenderanno a viaggiare. La spiaggia e il molo imbarcazioni sono a buon punto di messa in opera; nei prossimi giorni i lavori si sposteranno anche sul vialetto e il prato interni dove, oltre alla staccionata già sostituita, verrà tagliata l’erba e collocati nuovi cartelli indicatori. Con la preziosa collaborazione della società di gestione del parco, riportiamo l’oasi verde dei Renai a servizio di tutta la Piana e dell’area fiorentina”.