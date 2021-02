Renai, Merlotti (Pd): “Il fiume non sarà più un pericolo per la comunità”

SIGNA – Questa mattina il consigliere regionale Pd, Fausto Merlotti, insieme al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, all’assessore all’ambiente, Monia Monni, ha preso parte all’inaugurazione del primo lotto dei lavori della Cassa di espansione dei Renai, “Dopo tanti anni – ha detto – parte il complesso di interventi che consegnerà non solo a tutta la Piana fiorentina ma in generale alla Toscana un’opera di grande livello ingegneristico e idraulico per la messa in sicurezza del bacino dell’Arno. Un’infrastruttura di fondamentale importanza per tutelare un territorio particolarmente popoloso che vede la presenza di molte attività produttive, importanti per l’economia locale e regionale”.

“Non posso che esprimere soddisfazione per il via a questo intervento che porterà al compimento della Cassa di espansione dei Renai, necessaria per mitigare il rischio idraulico su tutta la Piana fiorentina, – continua Merlotti – rivolgo un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale di Signa, al suo sindaco Gianpiero Fossi e a chi è stato sindaco prima di lui, Alberto Cristianini, per aver nel tempo riqualificato un’intera area, quella del Parco dei Renai. Un’operazione che oggi consente di mettere a disposizione di altri Comuni interessati dalla bontà di tale intervento, come Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Lastra a Signa, l’area necessaria alla realizzazione della Cassa di espansione, nel segno di una progettazione di livello che valorizza l’acqua come elemento di supporto e sostegno per i cittadini anziché quale elemento di criticità e pericolo”.