“Renny Club”, il mercatino è vintage e i vestiti si comprano… al chilo. Ma si possono anche vincere

FIRENZE – “Vintage Kilo Sale Italy” torna a Firenze con il suo temporary shop di abbigliamento e accessori anni ’70. ’80 e ’90 in vendita “un tanto al kilo”, è proprio il caso di dire. Dal 2006 il riciclo, il riuso e la sostenibilità sono la missione di “Vintage Kilo sale” che si abbina perfettamente con una location come il Renny Club, locale in elegante stile retrò, che ospiterà il market i prossimi sabato 19 e domenica 20 febbraio dalle 10 alle 20 (Renny Club, via Baracca 1F – zona piazza Puccini, autobus 17C, 55, 57, 6B Tram: T2), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Il “Vintage kilo sale” ripropone abiti e accessori anni ’70, ’80 e ’90 con i loro stili tornati di moda, con la particolarità di vendere i capi non a pezzo ma un tanto al chilogrammo: il prezzo è di 40 euro al chilo, ma non c’è nessun obbligo di fare un chilogrammo. Saranno disponibili oltre 5.000 capi di abbigliamento vintage in 20 categorie diverse con taglie dalla XS alla XXL, capi di brand classici e sportivi e tanta jeanseria. All’ingresso si ritira una borsa per riempirla dei capi scelti e provarli nei camerini, una volta deciso di acquistarli vengono pesati nelle bilance predisposte. Nei due giorni di temporary shop si potrà anche partecipare a un’estrazione per avere 3 chilogrammi in regalo di abbigliamento a scelta.

L’evento sarà organizzato nel rispetto della normativa anti Covid-19 vigente: richiesti Green Pass e mascherina FFP2. Non sarà permesso l’accesso a persone con 37,5 gradi di temperatura corporea o con sintomi di malattie respiratorie. L’iscrizione si può effettuare tramite il link eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vintage-kilo-sale-italy-firenze-261979436547 (la prenotazione servirà per regolare gli accessi e per accedere più velocemente all’evento). Profili ufficiali IG e FB: vintagekilosaleitaly, per gli iscritti del “Renny Club” un 10% di sconto al momento dell’acquisto in cassa. Chi non è tesserato può iscriversi collegandosi al sito www.renny.club