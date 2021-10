Resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza e molestie: un arresto a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri di Campi Bisenzio arrestano un cittadino extracomunitario per provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Si tratta di H.A., cittadino di origine marocchina, 40 anni, disoccupato, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’accusa è per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, relativa a sentenze di […]

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri di Campi Bisenzio arrestano un cittadino extracomunitario per provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Si tratta di H.A., cittadino di origine marocchina, 40 anni, disoccupato, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’accusa è per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, relativa a sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Firenze, divenute definitive ed eseguibili a seguito di rigetto di istanza di misure alternative alla detenzione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Nella stessa occasione è stata data esecuzione all’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Firenze a seguito di reiterate violazioni di precedente misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con applicazione della custodia cautelare in carcere. L’uomo, sorpreso a passeggiare in piazza Aldo Moro, nei pressi dei giardini comunali, dovrà scontare una pena di 11 e 28 giorni di reclusione essendo divenute definitive le sentenze di condanna per due distinti episodi risalenti al 2007 e l’ultimo allo scorso dicembre, per i quali, peraltro, era stato già arrestato, perché sorpreso palesemente ubriaco, aveva opposto resistenza nel corso delle operazioni di fermo e identificazione intento a infastidire e importunare i passanti. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano.