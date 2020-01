“Resterà sempre nei nostri cuori”: la Città metropolitana ricorda così Narciso Parigi

FIRENZE – La Città metropolitana era rappresentata da due consiglieri al funerale di Narciso Parigi in Santissima Annunziata, Massimo Fratini e Paolo Gandola, che hanno ricordato così la “voce viola”: “Un fiorentino autorevole che rimpiangiamo con grande affetto. Narciso Parigi – ha commentato Fratini – era una fuoriclasse che non ha fatto mai pesare la sua personalità e che eppure era sempre presente per la bellezza della sua voce, del suo canto, con quella discrezione e simpatia che ne hanno fatto un artista autorevole che rimpiangiamo con grande affetto”.

“Il Maestro Narciso Parigi – ha aggiunto Gandola – rimarrà per sempre nel cuore di tutti i campigiani. Con la sua arte e le sue canzoni, nel corso della sua lunga carriera, ha portato lustro al nostro paese e rimarrà per sempre nell’Olimpo dei più popolari interpreti della musica italiana. Per questo oggi pomeriggio, in qualità di consigliere metropolitano e di capo gruppo azzurro a Campi Bisenzio, ho voluto presenziare all’ultimo saluto presso la Basilica di Santissima Annunziata dopo aver reso omaggio alla camera ardente in Palazzo Vecchio. Ci ha lasciato un grande artista, un uomo buono, probabilmente il campigiano più applaudito nel mondo, una voce della musica e dell’Italia del quale eravamo tutti fieramente orgogliosi e continueremo ad esserlo per sempre”.