“Restiamo uniti”: e alla Misericordia di Sesto spunta anche un arcobaleno

SESTO FIORENTINO – Restiamo uniti: è in uno dei momenti di maggiore difficoltà che alla Misericordia di Sesto Fiorentino spunta un meraviglioso arcobaleno. Volontari e dipendenti si uniscono più che mai per poter continuare a garantire la copertura dei servizi salvavita e di emergenza per la popolazione sestese e non. “Andrà tutto bene, davvero – dicono dalla Misericordia – se ognuno di noi farà la sua parte e cercherà di rispettare le regole. Se lasciamo da parte la parola “Io” e la sostituiamo con “Noi”. Ce la possiamo fare, tutti insieme, ognuno a suo modo, rimanendo in casa o prodigandosi per gli altri. E non c’è un servizio migliore di altri. Ci sono tante persone che da lontano si tengono simbolicamente per mano, che sono vicine nel pensiero, e a volte un pensiero ha un valore più alto di tante azioni. Alla fine di questo momento ci ritroveremo più forti, perché avremo sperimentato la difficoltà e la possibilità di superarla”.