Restyling Franchi, Bussolin (Lega): “Il ministro Abodi è stato chiarissimo, lo stadio sia realizzato senza fondi Pnrr”

FIRENZE – “Abbiamo ascoltato attentamente le dichiarazioni del ministro per lo sport Abodi, che smontano senza indugio le accuse mosse dal sindaco Nardella, secondo cui c’erano stati “favoritismi” del Governo per Venezia e non per Firenze. Nella sostanza il Comune di Venezia pagherà il suo stadio senza fondi Pnrr e viene richiesto a Firenze di fare un progetto che permetta di finanziare tutto senza considerare lo stadio”: a dirlo è Federico Bussolin, capo gruppo Lega a Palazzo Vecchio e segretario provinciale della Lega a Firenze, che poi aggiunge: “Il nostro appello al sindaco Nardella è chiaro: non tenga Firenze al palo sul tema Pnrr per quello che sta diventando un capriccio personale. Il suo progetto di restyling dello stadio Franchi se ieri si trovava a un bivio, oggi può dirsi definitivamente tramontato. In questo senso perseverare con ulteriori bandi è accanimento puro e rischiamo di perdere tempo prezioso, durante il quale potremmo elaborare un nuovo progetto senza considerare lo Stadio e usufruire così dei fondi Pnrr”. “La vera difficoltà, oggi, la troviamo nei rapporti tesi e distanti che il sindaco si è creato con la proprietà della Fiorentina. Ancora fatichiamo a capire – conclude – come mai abbia voluto assumere “la parte del leone” verso chi, a Firenze, portava e porta soldi. Attendiamo con fiducia i risultati dell’incontro fra il ministro Fitto e il sindaco, augurandoci di vedere il primo cittadino andare oltre i personalismi quando si parla di Firenze”.