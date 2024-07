Rete del gas metano: partono i lavori di estensione, potenziamento e rinnovamento  in via Diaz e via Vecchia Pisana

LASTRA A SIGNA – Dall’ 11 luglio al 26 agosto si terranno importanti lavori per la sostituzione, il rinnovamento e il potenziamento della rete gas metano effettuati per conto di Centria Srl. In particolare per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo per la posa della nuova tubazione per il gas metano in via Diaz, nel […]

LASTRA A SIGNA – Dall’ 11 luglio al 26 agosto si terranno importanti lavori per la sostituzione, il rinnovamento e il potenziamento della rete gas metano effettuati per conto di Centria Srl. In particolare per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo per la posa della nuova tubazione per il gas metano in via Diaz, nel tratto compreso fra via Calcinaia e via Santa Lucia e in via Vecchia Pisana fra l’incrocio con via Santa Lucia (nei pressi degli ex Macelli) e la fine del centro abitato di Lastra a Signa, saranno istituite alcune modifiche alla circolazione stradale che prevedono chiusure e sensi unici alternati nei tratti interessati.

Le modifiche saranno suddivise in tre fasi a partire dall’11 luglio: prima fase – via Diaz nel tratto da via Calcinaia a via Santa Lucia, istituzione divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli con orario 0-24, istituzione del limite di velocità a 30 km/h in tutta l’area del cantiere stradale, via Diaz altezza incrocio con via Calcinaia sulla direttrice verso Malmantile – obbligo di svolta a sinistra in via Calcinaia; via Santa Lucia all’altezza dell’incrocio con via Meucci/Vecchia Pisana obbligo di direzione a diritto o destra; via Meucci obbligo di svolta a sinistra verso via Vecchia Pisana.

La seconda fase è quella che riguarda via Vecchia Pisana, nel tratto da via Santa Lucia a via Rimaggio: istituzione divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli con orario 0-24; istituzione del limite di velocità a 30 km/h in tutta l’area del cantiere stradale; via Diaz all’altezza dell’incrocio con via Meucci sulla direttrice verso Malmantile – obbligo di svolta a sinistra in via Meucci; via Calcinaia altezza incrocio con via Diaz – obbligo di svolta a destra eccetto residenti e frontisti di via Meucci; via Santa Lucia all’altezza dell’incrocio con via Meucci/Vecchia Pisana- obbligo di direzione a diritto o sinistra; via Meucci obbligo di svolta a destra verso via Diaz.

La terza fase, infine, riguarda via Vecchia Pisana nel tratto che va da via Rimaggio al centro abitato: istituzione divieto di sosta a tutti i veicoli con orario 0-24; istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo o movieri; istituzione del limite di velocità a 30 km/h in tutta l’area del cantiere stradale; la seconda e la terza fase dei lavori potranno iniziare solo dopo la conclusione dei lavori della fase precedente e la completa riapertura al traffico.

“Questi lavori – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – fanno parte di un’importante opera infrastrutturale per il potenziamento, il rinnovamento e l’estensione della rete del gas metano esistente sul territorio: in particolare il progetto prevede la sostituzione della tubazione gas in via Diaz, nel tratto compreso tra via di Calcinaia e l’incrocio con via Vecchia Pisana, per circa 200 ml e successivamente anche l’estensione della rete per ulteriori 1.000 ml lungo la SP72 fino a servire la località Ponte Torto. I lavori che interesseranno la SP72 saranno eseguiti con il sistema di trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), una tecnica che permette di ridurre al minimo l’impatto sul manto stradale e sulla viabilità. Il progetto prevede che successivamente all’ultimazione dei lavori, in accordo con l’amministrazione comunale, si provvederà anche al ripristino definitivo della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale in tutti i tratti interessati. Si tratta di un significativo investimento di Centria Srl, un intervento sul quale abbiamo lavorato congiuntamente negli ultimi anni con l’obiettivo della messa in sicurezza che del rinnovamento della rete gas in alcuni punti del territorio”.