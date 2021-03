Rete del gas nuova a Malmantile: due incontri on line per illustrare l’intervento a cittadini e categorie economiche

LASTRA A SIGNA – A metà del mese di aprile partiranno i lavori di sostituzione della rete del gas e dei relativi allacci nella zona centrale della frazione di Malmantile effettuati da Centria Reti Gas. Per consentire l’esecuzione dell’intervento sarà chiuso al traffico un tratto di via Vecchia Pisana e in particolare tra via Lippi e via di San Vito (le date precise della chiusura sono in via di definizione). L’amministrazione comunale ha già stabilito quale potrebbe essere la viabilità alternativa per i mezzi privati ovvero passando da via Lippi, via San Francesco d’Assisi e via di San Vito con l’istituzione di un senso unico alternato. L’intervento comporterà problematiche soprattutto per le attività produttive e in particolare per il passaggio dei mezzi sopra i 35 quintali in quanto troppo grandi per poter percorrere le suddette strade. Pertanto, per illustrare l’intervento e confrontarsi con i cittadini l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro on line per i commercianti e le attività produttive che si trovano nel tratto di strada interessato dai lavori, in programma per martedì 30 marzo (tutti sono già stati avvertiti dell’appuntamento con una lettera consegnata a mano) e nella settimana successiva lo stesso incontro sarà promosso per i residenti, in particolare martedì 6 aprile alle 17 su piattaforma Google Meet (per accedere alla riunione collegarsi all’indirizzo meet.google.com/rgv-ygrz-cmh).

(Immagine di archivio)