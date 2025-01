“Rette parallele sono l’amore e la morte” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Oscar De Summa torna per il secondo anno consecutivo in scena al Teatro Manzoni venerdì 17 gennaio alle ore 21,15 con “Rette parallele sono l’amore e la morte”, un racconto che indaga, attraverso connessioni con la fisica quantistica, il valore della nostra vita. Dopo la pluripremiata Trilogia della provincia (Diario di provincia; Stasera non sono in vena; […]

CALENZANO – Oscar De Summa torna per il secondo anno consecutivo in scena al Teatro Manzoni venerdì 17 gennaio alle ore 21,15 con “Rette parallele sono l’amore e la morte”, un racconto che indaga, attraverso connessioni con la fisica quantistica, il valore della nostra vita. Dopo la pluripremiata Trilogia della provincia (Diario di provincia; Stasera non sono in vena; La sorella di Gesù Cristo), in questo spettacolo De Summa parte ancora una volta dalla sua terra, da un ricordo, per raccontare la storia di una donna scomparsa troppo giovane. Una riflessione guidata dalla fisica quantistica sulla relazione che continua a esistere fra due persone lontane che nel passato hanno vissuto una accanto all’altra senza frequentarsi. Una riflessione sulla vita e sulla morte, sulla paura di andarsene senza lasciare traccia nel mondo e di far cadere i rapporti nell’oblio. Progetto luci e scene Matteo Gozzi, progetto sonoro Vladi Benti, produzione Atto Due – Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale, biglietto 16 euro.