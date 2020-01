LASTRA A SIGNA – Riaperta al traffico via Vecchia Pisana. A seguito dei lavori dei giorni scorsi è stato rimosso il semaforo in corrispondenza della frana più recente e ristabilito il doppio senso di circolazione. Proseguirà, invece, come da programma dei lavori comunicato e portato avanti dalla Città metropolitana, l’intervento in corrispondenza della prima frana.