Riaperto il doppio senso di marcia in via Arrighetto da Settimello

CALENZANO – È stata riaperta la viabilità in via Arrighetto da Settimello con il doppio senso di marcia. La chiusura era dovuta ai lavori da parte dei proprietari del muro. I lavori sono terminati e hanno previsto la demolizione parziale e la ricostruzione del muro all’altezza della strettoia. Per consentire gli interventi, la circolazione era stata sospesa a fine giugno scorso; dal 2023 la circolazione era a senso unico. Per migliorare la sicurezza stradale sulla direttrice viaria centrale di Settimello, l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di procedere all’istituzione del limite di 30 km orari in via papa Giovanni XXIII e via Arrighetto da Settimello. Inoltre, con l’obiettivo di rallentare la velocità e tutelare maggiormente i pedoni, vista anche la presenza del polo scolastico, saranno realizzati degli attraversamenti pedonali rialzati.