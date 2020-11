Riaperto il tratto sull’autostrada A11 Firenze-Pisa

CAMPI BISENZIO – Alle 12.20 circa sull’autostrada A11 Firenze – Pisa sono stati riaperti i seguenti tratti: tra l’allacciamento con la A1 e Firenze Ovest in direzione Firenze e tra Firenze Peretola e Firenze Ovest in direzione Pisa, temporaneamente chiusi in precedenza a causa dello sversamento di gasolio causato da un incidente tra un mezzo pesante e una cisterna al km 281 in carreggiata Sud della A1, in corrispondenza del cavalcavia che sovrappassa la A11.

Sulla A11, tra Prato Est e il bivio con la A1, si registra 1 km di coda in diminuzione verso Firenze. Attualmente sulla A1 in direzione Sud, per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi e ripristino della pavimentazione, il traffico transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e si registrano 5 km di coda in diminuzione tra Barberino e Firenze Scandicci, verso Roma. A chi da Pisa è diretto verso Bologna, dalla A11 deve proseguire in A1 direzione Roma per poi uscire e rientrare a Firenze Scandicci in direzione Bologna.