Riaperto oggi al traffico il tratto finale di via Pistoiese al confine con Montemurlo 

PRATO – Sarà riaperto oggi, mercoledì 11 settembre, alle 17 il tratto di via Pistoiese tra via di Montemurlo e via Palarciano, in corrispondenza del cosiddetto Pontetorto, chiuso al transito dal 26 agosto per i lavori di posa delle tubature del nuovo acquedotto eseguiti da Publiacqua con il finanziamento del Pnrr. Le opere sono terminate con qualche giorno di anticipo anche per ridurre i disagi per la viabilità e per i residenti di Viaccia, soprattutto per il trasporto pubblico. A partire da lunedì 16 settembre alle 9, per non collidere con l’orario di ingresso per il primo giorno di scuola, le lavorazioni per gli allacciamenti riprenderanno senza necessità di chiudere la strada o con apertura a senso unico alternato se necessario.