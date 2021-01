Riapertura delle scuole superiori, 9 le corse degli autobus in partenza da Lastra a Signa in direzione Firenze e Scandicci

LASTRA A SIGNA – Nessun disagio questa mattina a Lastra a Signa in occasione della ripartenza della didattica in presenza delle scuole superiori. “Seppur nel nostro territorio non siano presenti istituti secondari di secondo grado, – si legge in una nota – l’amministrazione comunale si è comunque impegnata per monitorare, con la presenza di pattuglie della polizia municipale, le principali fermate degli autobus già dalle primissime ore della mattina. Inoltre nelle scorse settimane, su proposta e impulso del Comune, sono state aumentate le corse del Tpl in orario mattutino che da Lastra a Signa partono in direzione Firenze e Scandicci a servizio degli studenti delle scuole superiori ubicate in quei territori. In particolare passando dalle 6 corse dello scorso anno (stesso periodo di riferimento) a 9: confermati i 6 autobus scolastici della linea 72 per gli ingressi alle 8 con partenza dalla fermata di via Cadorna 6.54-7.05- 7.08- 7.10-7.12-7.12. Le corse in più aggiunte da quest’anno sono per gli ingressi delle ore 9 e quindi: 8.15-8.15 e 8.16 (quest’ultima della linea 83)”. “Voglio ringraziare la Città metropolitana e il consigliere delegato alla mobilità Francesco Casini – ha spiegato il vice-sindaco e assessore alla mobilità Leonardo Cappellini – per il grande lavoro svolto in queste settimane per la rimodulazione del servizio di trasporto scolastico. Con la ripresa della didattica in presenza al 50% e le limitazioni del 50% della capienza dei mezzi la situazione dovrebbe essere in equilibrio. A questo si è aggiunto il lavoro di valutazione sui flussi degli studenti effettuato nelle scorse settimane che ha portato all’aumento delle corse”.