Riaperture, si ma quando? Il sindaco Falchi su Facebook “Attendiamo le misure nazionali e regionali”

SESTO FIORENTINO – “Quando si riapre? Mi sono arrivati tra ieri e stamani diversi messaggi di commercianti e artigiani che mi chiedono quando e come si potrà ripartire”. Così il sindaco Lorenzo Falchi commenta la domanda di cittadini e commercianti sui tempi delle aperture a Sesto Fiorentino.

“Purtroppo anche il Comune su questo deve attendere misure nazionali e regionali e, – scrive il sindaco su Facebook – a parte alcune dichiarazioni mezzo stampa del Presidente Rossi, non abbiamo informazioni certe o, tantomeno, atti.

È venerdì mattina e tante attività chiuse da mesi non sanno ancora se, come e quando riapriranno, magari direttamente lunedì. Abbiamo bisogno, tutti, di informazioni certe e decisioni in tempi ragionevoli per non aggiungere confusione ad un momento già di per sé molto complicato. Condivido le richieste pressanti che arrivano da commercianti e artigiani: fate presto a comunicare tempi e modalità. Non appena riceveremo informazioni le diffonderemo il prima possibile”.