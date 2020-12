Riapre con tutti i suoi servizi la biblioteca comunale di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – La biblioteca comunale di Lastra a Signa da lunedì 14 dicembre riapre con tutti i suoi servizi: prestito, consultazione scaffale aperto, postazione aule studio, postazione Pc (1 ora al giorno), lettura quotidiani (1 ora al giorno). Per accedere ai servizi è necessaria la prenotazione telefonica al numero 055.3270124 entro il giorno precedente. Il servizio di restituzione può avvenire senza prenotazione. Il ritiro dei materiali prenotati e le restituzioni avverranno alla postazione allestita nella saletta di Bibliomedia (di fronte all’ingresso della biblioteca). Continuano inoltre il prestito a domicilio per le persone in condizioni di fragilità o in difficoltà a recarsi in biblioteca e le buste personalizzate a sorpresa da prendere in prestito. In questo periodo la biblioteca effettua il seguente orario: lunedì 9-13, da martedì a venerdì 9-13 e 15-19, sabato chiusa. Giovedì 24 e 31 dicembre la biblioteca sarà aperta dalle 9 alle 13.