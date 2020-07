Riapre dopo 10 giorni la farmacia di Carraia

CALENZANO – Ha riaperto oggi 20 luglio la farmacia di Carraia. La farmacia era stata chiusa dopo che il precedente gestore aveva rinunciato. La farmacia di Carraia, affidata dal Comune in via transitoria a Farmapiana, ha riaperto dopo 10 giorni. Sul posto, all’apertura, erano presenti il Sindaco Riccardo Prestini e il Presidente di Farmapiana Francesco […]

CALENZANO – Ha riaperto oggi 20 luglio la farmacia di Carraia. La farmacia era stata chiusa dopo che il precedente gestore aveva rinunciato. La farmacia di Carraia, affidata dal Comune in via transitoria a Farmapiana, ha riaperto dopo 10 giorni. Sul posto, all’apertura, erano presenti il Sindaco Riccardo Prestini e il Presidente di Farmapiana Francesco Lotti.

Per garantire la continuità del servizio, il Comune ne ha assunto la gestione diretta, tramite un’ordinanza del Sindaco, valida fino a che non si completeranno le procedure per l’affidamento temporaneo della sede.

“Ringraziamo Farmapiana per aver accettato la nostra proposta – ha commentato il sindaco Riccardo Prestini –, permettendoci così di tenere aperto un esercizio così importante per la frazione di Carraia e per tutta la zona extraurbana. Per noi era fondamentale garantire la continuità di questo servizio e lo abbiamo fatto, grazie alla disponibilità della nostra partecipata, in tempi brevissimi, anticipando le ferie estive della farmacia per permettere il cambio di gestione”.

“Siamo contenti di poter riaprire oggi la farmacia di Carraia, tornando ad offrire un servizio a questo territorio – ha commentato il Presidente di Farmapiana Francesco Lotti -. Già in questi primi giorni in cui siamo stati chiusi per il cambio di gestione, abbiamo incontrato tante persone e abbiamo constatato quando questo presidio sia importante per la frazione. Ringrazio i collaboratori che hanno lavorato in questi giorni per permettere la riapertura”.

La farmacia rimarrà ora aperta in maniera continuativa, senza le ferie estive. È possibile anche prenotare i prodotti anticipatamente via whatsapp al numero 339 5414901.