Riapre il Museo del Figurino e una App guida alla scoperta delle novità

CALENZANO – Da oggi riapre il Museo comunale del Figurino con visite guidate anche con il supporto online e con un nuovo format organizzativo.

“Siamo felici di poter riaprire – ha detto l’assessore alla cultura Irene Padovani -, è per noi un segnale di ritorno alla normalità. Con i luoghi della cultura può rinascere il nostro territorio. Nei mesi estivi organizzeremo, insieme al museo, alcuni eventi nel nostro borgo medievale, contando di attirare nuovi visitatori in un’estate tutta particolare, quando ci si muoverà meno e magari si vorrà scoprire i piccoli gioielli che abbiamo a due passi da casa”.

Gestito dall’Atc (associazione turistica di Calenzano e dal Consorzio Co&So, il Museo del Figurino sarà aperto il venerdì dalle 13 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso gratuito. Il Museo osserverà questo orario di apertura per i mesi di giugno e luglio. La riapertura è accompagnata da due novità: un nuovo sito internet www.museofigurinostorico.it e una app con la quale si potrà fare una visita guidata delle varie sezioni. La app non andrà scaricata, basterà inquadrare il QRcode posto all’ingresso e seguire le istruzioni.

“Riapriamo con grande gioia ed emozione – ha commentato la Direttrice del Museo Cristina Cisternino – e lo facciamo con una mostra, che avevamo già in programma prima dell’emergenza e che costituisce per noi una sorta di continuità, di voglia di andare avanti e programmare nuove attività ed eventi”.

La mostra, dal titolo “Il museo siete voi“, espone figurini e modellini prestati o donati al museo negli ultimi tre anni e rimarrà aperta per tutta l’estate. L’accesso al museo rimane libero. È consigliata la prenotazione per i gruppi, in modo da poter organizzare la visita in sicurezza, contingentando gli ingressi.