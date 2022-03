Riapre il parco dei Renai: da sabato 26 cancelli di nuovo aperti all’oasi verde dell’area metropolitana

SIGNA – Riapre il parco dei Renai. Da domani, sabato 26 marzo l’area verde del comune di Signa riapre i battenti. L’orario sarà dalle 12 alle 20 nei giorni feriali, dalle 9 alle 20 nei festivi. C’era grande attesa per la riapertura del Parco che rappresenta un’eccellenza da tutelare e valorizzare, un’area importante per lo sviluppo ambientale, sociale e turistico del territorio […]

SIGNA – Riapre il parco dei Renai. Da domani, sabato 26 marzo l’area verde del comune di Signa riapre i battenti. L’orario sarà dalle 12 alle 20 nei giorni feriali, dalle 9 alle 20 nei festivi. C’era grande attesa per la riapertura del Parco che rappresenta un’eccellenza da tutelare e valorizzare, un’area importante per lo sviluppo ambientale, sociale e turistico del territorio in un’ottica metropolitana e regionale.

“E’ sempre motivo di soddisfazione annunciare la riapertura del Parco dei Renai – commenta il sindaco Giampiero Fossi – La riapertura del Parco rappresenta un momento importante per il nostro Comune e per l’intera comunità. Un polmone verde, eccellenza per la Piana e per tutta l’area fiorentina, che ogni anno ospita migliaia di persone per momenti di relax e di svago. Un luogo di socialità, sport e cultura che restituiamo sempre con immenso piacere a cittadini e turisti”. Si riparte col Lotto 0, appena farà più caldo, toccherà alla spiaggia in sabbia naturale del Lotto 1. “Ai nostri visitatori – ha detto l’amministratore delegato della società di gestione del parco, Isola dei Renai spa, Andrea Marzi – voglio dire che il parco quest’anno convive coi lavori per la realizzazione della cassa d’espansione. Lavori importanti per la sicurezza idraulica dell’intera area metropolitana. Lavori che comunque non incideranno nell’attività del parco”.

La novità di quest’anno sono i campi di padel, che saranno realizzati nell’area del calcetto. Un’opportunità in più di praticare lo sport che va a unirsi alla palestra all’aperto inaugurata alla fine della scorsa stagione. “Attività – ha detto il presidente dell’Isola dei Renai, Daniele Donnini, che vanno a unirsi a tutte quelle già esistenti nel parco che torneranno disponibili e rinnovate”.

Il Parco dei Renai rappresenta un esempio di sinergia tra investimenti privati e pubblici che hanno permesso la realizzazione di quest’area tutta dedicata al tempo libero. Ma il Parco è anche un catalizzatore di risorse e un volano per l’economia viste le attività presenti che danno posti di lavoro e creano reddito. La Regione Toscana sta realizzando in quest’area opere idrauliche che ridurranno il rischio idraulico per gran parte della Piana fiorentina, ma che permetteranno anche di mettere in sicurezza il Parco, facendo in modo che non accada più quello che è successo con l’ultima piena del 2019.