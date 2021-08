Riapre la mensa della Misericordia e il 19 settembre seconda dose del vaccino per gli ospiti

SESTO FIORENTINO – Riapre domani, lunedì 23 agosto la mensa della Misericordia. La mensa è stata chiusa per due settimane, anche se non è mai cessato il ritiro dai supermercati dei prodotti in scadenza e ridistribuiti per situazioni di emergenza. Con la riapertura riprenderà, a causa situazione Covid, con la consegna all’ora di pranzo del […]

SESTO FIORENTINO – Riapre domani, lunedì 23 agosto la mensa della Misericordia. La mensa è stata chiusa per due settimane, anche se non è mai cessato il ritiro dai supermercati dei prodotti in scadenza e ridistribuiti per situazioni di emergenza. Con la riapertura riprenderà, a causa situazione Covid, con la consegna all’ora di pranzo del “pasto da asporto” completo di ogni vivanda. Questa importante attività ha bisogno della disponibilità di molte persone, di volontari pronti a far fronte ai vari servizi occorrenti, per questo la mensa della Misericordia lancia un appello per chi vuole “dare una mano” e diventare volontario.

Le attività svolte in questo settore non si fermano alla filiera della preparazione del pranzo da asporto, ma la mensa della Misericordia si è occupata anche di fornire una copertura vaccinale agli ospiti della mensa e giovedì 19 settembre, verrà somministrato la seconda dose del vaccino agli ospiti che sono stati sottoposti alla prima dose il 5 agosto scorso.