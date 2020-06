SESTO FIORENTINO – Mercoledì 10 giugno riapre la Scuola di Musica di Sesto Fiorentino. Intanto la Scuola si prepara per accogliere tutti in sicrezza. Dal 10 giugno prenderanno il via i corsi di recupero strumento e teoria musicale per chi ha dovuto interrompere l’anno scolastico con anticipo, corsi estivi di strumento e teoria musicale, centri […]

SESTO FIORENTINO – Mercoledì 10 giugno riapre la Scuola di Musica di Sesto Fiorentino. Intanto la Scuola si prepara per accogliere tutti in sicrezza. Dal 10 giugno prenderanno il via i corsi di recupero strumento e teoria musicale per chi ha dovuto interrompere l’anno scolastico con anticipo, corsi estivi di strumento e teoria musicale, centri estivi per tuffarsi in un mare di musica (dal 15 giugno al 31 luglio).