Riapre la spiaggia del parco dei Renai: natura e benessere protagoniste per tutta l’area metropolitana

SIGNA – E’ tutto pronto a Signa per la riapertura della spiaggia in sabbia naturale del parco dei Renai. Lo stabilimento balneare, infatti, è rimasto fermo per una stagione a causa prima dei danni dell’alluvione del 2019 e poi delle restrizioni per la pandemia. La riapertura, quindi, è in programma domani, sabato 26 giugno, inizialmente con un numero contingentato a 50 bagnanti. Nelle prossime settimane, con l’arrivo di ulteriori arredi e sempre nel rispetto delle dovute distanze, la spiaggia potrà incrementare di ingressi. La decisione di riaprire la spiaggia dei Renai è stata presa ieri mattina dopo il sopralluogo del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, accompagnato dal presidente e dall’amministratore delegato della società di gestione del parco, Isola dei Renai, Daniele Donnini e Andrea Marzi.

“La riapertura della spiaggia – ha detto il sindaco Fossi – è motivo di grande soddisfazione. Un segno di ripartenza dopo mesi e mesi di lavori per recuperare i danni enormi causati da ben due alluvioni nel 2019 e il fermo dovuto alla pandemia. Adesso possiamo ripartire, e siamo contenti che il nostro parco cittadino torni a essere un punto di riferimento per l’area metropolitana per quanto riguarda la natura e il benessere”. “Le acque dell’Arno in piena – ha detto Andrea Marzi – avevano lasciato ferite difficili da guarire in quest’area, tra rifiuti di ogni genere, alberi sradicati e fango. Abbiamo lavorato molto per sistemare l’area, ma fortunatamente la fatica è alle spalle. Ora siamo lieti di accogliere nuovamente i visitatori anche nel lotto 1 del parco». La balneazione sarà consentita solo all’interno dello stabilimento balneare per motivi di sicurezza. Libero l’ingresso al lotto 1 nelle aree a verde, ma nel rispetto delle normative anti Covid (vietati gli assembramenti) Per prenotazioni di lettini e ombrelloni nella spiaggia: 3478855725.