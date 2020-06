Riapre l’Arena giardino Grotta, estate al cinema con le prime visioni e il cineforum

SESTO FIORENTINO – Il cinema all’aperto riapre. I motori si scaldano per l’estate in previsione delle aperture al chiuso. Nell’arena giardino Grotta, come ogni giugno, si potranno seguire dal 18 di questo mese per tutta l’estate le novità cinematografiche dell’ultima stagione con le “Prime visioni” e anche per gli amanti dei “film cult” la rassegna […]

SESTO FIORENTINO – Il cinema all’aperto riapre. I motori si scaldano per l’estate in previsione delle aperture al chiuso. Nell’arena giardino Grotta, come ogni giugno, si potranno seguire dal 18 di questo mese per tutta l’estate le novità cinematografiche dell’ultima stagione con le “Prime visioni” e anche per gli amanti dei “film cult” la rassegna “cineforum”. Un primo passo importante verso la normalità dopo il lockdown che ha bloccato per quasi tre mesi tutte le attività.

“Tutto è stato fatto seguendo le normative anticovid – spiega Marco Conti titolare del Multisala Grotta – il distanziamento come richiesto dalle nuove regole viene messo in pratica, nell’arena sono state organizzate file per quattro posti e come prevede le norme per il distanziamento questo ci sarà dove non sono presenti gruppi familiari. Si arriverà fino al proprio posto con la mascherina, poi, una volta raggiunta il posto a sedere si potrà togliere la mascherina e seguire il film”. In caso di maltempo, come sempre, spiega Conti, si potrà accedere alla sala coperta. “Saranno aperti anche il bar e la pizzeria – dice Conti – che avrà anche lo spazio all’aperto”.

E dopo un lungo periodo a casa la voglia di poter seguire un film al cinema è davvero tanta e in questa programmazione non mancano le “chicche”. “Tra queste c’è un filmato di un concerto inedito di Fabrizio De Andrè con la Pfm, il 14 luglio – dice Conti – il film-documetario presenta alcune interviste e il concerto, una serata non solo per gli appassionati di musica di qualità, ma anche per chi cerca qualcosa di particolare. Il film lo avevamo già proposto, ma le molte richieste ci hanno spinto a dedicare una nuova serata”. Non mancherranno le “prime visioni” come “Favolacce” o 2Dopo il matrimonio, oppure “Un figlio di nome Erasmus”, “Il meglio deve ancora venire” e “7 ore per farti innamorare” e il “Cineforum” quattro serate dedicate a quattro film d’autore come “I miserabili” il 24 giugno, “Antropocene” il film documentario canadese che esplora l’epoca geologica (Antropocene) caratterizzata dall’impatto dell’umanità sulla natura con una parte dedicata alle cave di Carrara (1 luglio) e poi ci saranno “Sorry we missed you” di Ken Loach e “The farewell”. E poi ci sarà un’anteprima “Il meglio deve ancora venire”. L’orario di inizio è le 21.30 è possibile fare gli abbonamenti e utilizzare la tessera Firenze al cinema.