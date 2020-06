Riapre viale Machiavelli, al via l’ultima fase dei lavori

SESTO FIORENTINO – Da oggi pomeriggio, 19 giugno, riapre viale Machiavelli in entrambi i sensi di marcia dopo i lavori di riqualificazione. Il cantiere si sposterà in viale della Repubblica per la “fase 5” l’ultima dell’intervento di riqualificazione. I lavori in viale Machiavelli sono iniziati il 25 novembre e hanno interessato di volta in volta […]

SESTO FIORENTINO – Da oggi pomeriggio, 19 giugno, riapre viale Machiavelli in entrambi i sensi di marcia dopo i lavori di riqualificazione. Il cantiere si sposterà in viale della Repubblica per la “fase 5” l’ultima dell’intervento di riqualificazione. I lavori in viale Machiavelli sono iniziati il 25 novembre e hanno interessato di volta in volta un tratto della strada, mantenendo la possibilità di raggiungere le abitazioni del centro. La quinta ed ultima fase, secondo la tempistica annunciata dall’amministrazione comune riguarda viale della Repubblica, da via Gramsci a via I Settembre: restringimento di carreggiata con divieto di sosta dove indicato. I lavori si concluderanno, meteo permettendo, il 18 luglio.