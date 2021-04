Riaprono i Musei del Figurino e del Memoriale di Valibona e riprendono gli eventi a CiviCa

CALENZANO – Riaprono i musei el Museo del Figurino e del Memoriale di Valibona e riprendono gli eventi alla biblioteca CiviCa. A partire da domani, giovedì 29 aprile, si potrà tornare a scoprire gli eventi storici attraverso i soldatini. Riapre infatti il Museo del Figurino in via del castello 7, con il seguente orario: giovedì […]

CALENZANO – Riaprono i musei el Museo del Figurino e del Memoriale di Valibona e riprendono gli eventi alla biblioteca CiviCa. A partire da domani, giovedì 29 aprile, si potrà tornare a scoprire gli eventi storici attraverso i soldatini. Riapre infatti il Museo del Figurino in via del castello 7, con il seguente orario: giovedì 14.30-18.30, venerdì 14.30-18.30, sabato e domenica 9-12.30 e 14.30-19. Il giovedì e il venerdì l’ingresso è libero, mentre nel fine settimana è obbligatoria la prenotazione, possibile fino al giorno precedente. Per prenotazioni:museofigurinostorico@atccalenzano.it, 055 0502161.

“Siamo felici di poter riaprire i nostri luoghi della cultura – ha detto l’assessore alla cultura Irene Padovani – Tutti noi ne abbiamo sentito fortemente la mancanza. Anche CiviCa, che non ha mai interrotto il servizio ma che non poteva più ospitare eventi, riparte a pieno ritmo. E abbiamo voluto iniziare proprio il giorno del sesto compleanno della biblioteca, insieme ad un autore calenzanese. Estremo segno di speranza e di rinascita per il nostro territorio e per la cultura tutta”.

Da sabato 1° maggio riprendono anche i weekend in Calvana organizzati dall’associazione I Birboni, con il contributo del Comune. Nei fine settimana da maggio a ottobre sarà possibile visitare il Memoriale di Valibona e partecipare al programma “ViviAmo la Calvana”, passeggiate, laboratori, musica, teatro, degustazioni. Info e prenotazioni: www.viviamolacalvana.it

L’accesso ai musei è disciplinato dalle prescrizioni previste nel rispetto della capienza, del distanziamento e delle misure di contenimento e contrasto della diffusione del Covid-19. Il 9 maggio riprendono anche gli eventi a CiviCa, che inaugura la nuova stagione festeggiando il proprio sesto compleanno con Emiliano Gucci e il suo nuovo libro.