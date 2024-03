Riassetto di via Catani, la Lega protesta. E annuncia un volantinaggio per giovedì 14

PRATO – Giovedì 14 marzo, a partire dalle 17.45, con ritrovo in piazzale Falcone e Borsellino, militanti e sostenitori della Lega per Salvini Premier di Prato distribuiranno volantini agli automobilisti e ai passanti. L’iniziativa, “che mira a criticare duramente l’imminente riassetto di via Catani che, preparato in silenzio e senza confronto effettivo con residenti e […]

PRATO – Giovedì 14 marzo, a partire dalle 17.45, con ritrovo in piazzale Falcone e Borsellino, militanti e sostenitori della Lega per Salvini Premier di Prato distribuiranno volantini agli automobilisti e ai passanti. L’iniziativa, “che mira a criticare duramente l’imminente riassetto di via Catani che, preparato in silenzio e senza confronto effettivo con residenti e categorie economiche, – si legge in una nota – appesantirà ulteriormente il già difficile e lento traffico in tutta l’area di viale della Repubblica, devastato e ridotto a un viottolo, oltre a rendere complicata anche la semplice fermata di clienti e utenti di negozi e servizi della zona”.

Per la Lega “non è con i diktat, né con le soluzioni dettate dalle ideologie oggi dominanti in larga parte della sinistra che si contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente, alla crescita economica e sociale e alla sicurezza sulle strade”. La Lega, infatti, giudica “sbagliato limitare la libertà di movimento per peggiorare la situazione, spendendo male i fondi del Pnrr così come per raccogliere in chiave del tutto ideologica le indicazioni di organismi internazionali. Quella di via Catani si preannuncia come l’ennesima scorciatoia che complica la vita, già gravata da mille impegni, a chi per lavoro, per studio, per famiglia si sposta in auto, ovvero alla gran parte dei cittadini, visti anche i servizi assolutamente inadeguati di questa città male amministrata e peggio compresa da chi, come il Pd, governa l’Europa e la Regione oltre ad avere governato per troppi anni l’Italia. Con le iniziative della giunta Biffoni e del Pd si accontentano soltanto i pochi che non si pongono,

per distrazione o perché non interessati, il problema di rendere davvero funzionale e sicura la città perché tutti possano viverla liberamente, con equilibrio e buonsenso”.