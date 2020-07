Ricette per i nostri amici a quattro zampe: i cani e la cucina di casa

CALENZANO – “Pensa cane, pensa semplice: queste le parole di Francesco Fiorilli quando abbiamo iniziato a lavorare sulle ricette per i nostri amici a quattro zampe. Non è stato facilissimo, ma alla fine siamo riusciti a confezionare 14 piatti”. Così la chef calenzanese Sabrina Caterina Rossello ha iniziato a raccontare, ieri sera nella corte interna dell’Happy Garden del Romito a Firenze, il libro “A tavola con noi” scritto insieme al veterinario Francesco Fiorilli, anche lui presente alla serata, edito dalla casa editrice sestese Apice Libri. Il volume raccoglie ricette per cani e per umani ed è corredato da una parte sull’alimentazione canina e da una serie di illustrazioni a cura di Elena Tricca. Pubblico interessato e curioso di conoscere le caratteristiche di una “ciotola” ben bilanciata di nutrienti per il proprio cane, ma anche desideroso di conoscere alcuni aspetti, come la comunicazione, che regolano la vita tra uomo e il fedele amico a quattro zampe. Fiorilli, in modo semplice e diretto, ha fornito informazioni sul alcune caratteristiche del cane, sulle differenze tra le diverse taglie e razze e ha concluso ricordando che “cucinare per il nostro animale, in questo caso il cane, è un atto d’amore, ma bisogna tenere sempre presenti le caratteristiche del cane che, anche nell’alimentazione sono diverse dalle nostre”.