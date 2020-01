Richard Ginori. Acqua, Terra, Fuoco e Aria per “Cosmogony”

SESTO FIORENTINO – Acqua, fonte di vita che oltrepassa gli ostacoli e si adatta senza mutare; Terra, solida e rigogliosa che accoglie la vita e la nutre; Fuoco, elemento purificatore dal quale scaturisce la vita; Aria, intangibile, energia vitale senza la quale non sarebbe possibile vivere. Questi i quattro elementi, da cui trae origine ogni sostanza di cui è composta la materia, che ispirano il percorso, quasi meditativo, prescelto da Richard Ginori per “Cosmogony”.

Un percorso di trasformazione e comunione armonica dei quattro elementi della natura racconta le collezioni della maison fiorentina all’interno degli spazi di Leclaireur, il concept store parigino al 10 di rue Hérold, in occasione di Maison&Objet (17/21 gennaio 2020).

Nell’esposizione si possono scoprire le collezioni attraverso un cammino di naturale e straordinaria bellezza, accompagnato da un suggestivo sound track che enfatizza gli elementi della natura. Il percorso espositivo si apre con l’Acqua, evocata da onde e dal colore predominante del blu, che si contrappone in modo complementare all’elemento Terra caratterizzato da un tavolo centrale, quasi come un giardino zen, interamente cosparso di sabbia segnata dai tratti lasciati da un rastrello in metallo, segno di continuo mutamento, che rivela i piatti delle collezioni Richard Ginori.