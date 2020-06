Richard Ginori debutta sul mercato canadese

SESTO FIORENTINO – Ancora in crescita la Richard Ginori che debutta sul mercato canadese con una shopping experience customizzata, integrata nel sito istituzionale e accessibile in qualsiasi momento nella comodità dell’online. Attraverso la nuova destinazione, gli appassionati d’oltreoceano potranno ora esprimere il proprio home style personale, scegliendo i propri pezzi preferiti nell’ampia gamma di collezioni […]

SESTO FIORENTINO – Ancora in crescita la Richard Ginori che debutta sul mercato canadese con una shopping experience customizzata, integrata nel sito istituzionale e accessibile in qualsiasi momento nella comodità dell’online. Attraverso la nuova destinazione, gli appassionati d’oltreoceano potranno ora esprimere il proprio home style personale, scegliendo i propri pezzi preferiti nell’ampia gamma di collezioni disponibili: Il Viaggio di Nettuno; Aria; Voliére; Oriente Italiano; Catene; Labirinto; Vecchio Ginori; Antico Doccia; Oro di Doccia; Arte; Babele; oltre a alcuni best seller delle collezioni cristalli, posate e tessile.

Il nuovo e-store, raggiungibile da computer e da dispositivi mobile, offre un’esperienza interattiva, arricchita da contenuti editoriali e da una serie di servizi quali: reso gratuito, customer care dedicato in lingua inglese, servizio di spedizione ad hoc con DHL, pagamenti attraverso le principali carte di credito. La nuova piattaforma, www.richardginori1735.com/ca, è supportata da Ogilvy, già partner di Richard Ginori in altri progetti.

L’apertura della nuova “vetrina” in Canada è parte della strategia online della Manifattura, avviata nel 2018 con il lancio degli e-store in Italia, Regno Unito e Francia, e con la successiva estensione dell’e-commerce al resto dell’Europa: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Inoltre, dallo scorso ottobre, Richard Ginori ha raggiunto anche il mercato statunitense attraverso una piattaforma e-commerce tutta dedicata agli USA. Guardando all’Asia e, in particolare, alla Cina, il brand punta ad attivare nei prossimi mesi anche modalità di vendita su WeChat, con l’obiettivo di raggiungere il pubblico più giovane.

Lo sviluppo dell’anima digital del brand, che recentemente ha visto anche l’avvio anche di nuovi progetti dedicati quali YOU&GINORI, GINORI IN CLASSE e DESIGNERS IN THE KITCHEN, ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento della Manifattura verso il top di gamma, oltre che di consolidare una strategia ancora più rilevante in un momento particolarmente complesso quale quello attuale, a causa della crisi sanitaria internazionale. Inoltre, la presenza online e sui social consente alla maison di avvicinarsi sempre più ad un pubblico giovane e connesso, desideroso di interazioni alternative con i top brand e che è già abituato, e spesso preferisce, esperienze di shopping online rispetto ad acquisti in luoghi fisici.

“In un mercato in crescita come il Canada, la sfida per un marchio storico come Richard Ginori è quella di riuscire a coniugare, in un approccio customer-oriented, nuovi mezzi e nuove creatività con il rispetto della storia e della tradizione artigiana che lo contraddistinguono – dice Alain Prost, Presidente e Amministratore Delegato di Richard Ginori – il nuovo e-store canadese è la continuazione di una decisa strategia volta ad accrescere la presenza online della maison, non solo per allargare la nostra clientela di riferimento a livello globale, ma, in questo momento più che mai, per permettere ai nostri appassionati di godere della bellezza e dell’arte espresse dal nostro marchio nella tranquillità e nella sicurezza della propria casa”.