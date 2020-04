Richard Ginori, l’esclusivo ricettario creato con Alma

SESTO FIORENTINO – E’ disponibile The CookBook, l’inedito ricettario che Richard Ginori ha sviluppato in collaborazione con Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, scaricabile sul sito della maison fiorentina: www.richardginori1735.com.

The CookBook prevede 7 ricette ispirate dalla nuova collezione Aria, la proposta tableware Richard Ginori con una spiccata vocazione modulare sintesi di movimento, leggerezza e innovazione, ed è creato per dare preziosi suggerimenti di utilizzo e versatilità della collezione. Le ricette, sviluppate in esclusiva dagli chef docenti di cucina e pasticceria, e in particolare dagli Chef Bruno Ruffini, Fulvio Vailati Canta ed Enrico Nativi, utilizzano prodotti stagionali, facilmente reperibili da fornitori locali. Ognuna di queste ricette è espressione armonica della filosofia degli chef: una costante ricerca di equilibrio tra materia prima, forma e gusto. The CookBook rientra nel più ampio progetto Richard Ginori che prevede una serie di iniziative digitali quali You&Ginori, Ginori in classe e Designers in the Kitchen, create per dialogare con i follower fornendo al contempo contenuti molto forti in termini di creatività, arte, passione e soprattutto energia positiva.

Progetti semplici, facilmente fruibili sul profilo Instagram di Richard Ginori, ricchi di contenuto ed entusiasmo, in un periodo dove abbiamo imparato a vivere piccole e grandi emozioni nelle nostre case. Un modo creativo e innovativo per rimanere connessi, incontrarsi e continuare a fare il pieno di passione per l’arte e la bellezza in attesa di ripartire.

YOU&GINORI è l’iniziativa che ha l’obiettivo di intrattenere, divertire e far viaggiare il pensiero in un momento in cui non è possibile muoversi. YOU&GINORI è volta a ingaggiare e dialogare con i numerosissimi followers attraverso IG stories in cui raccontano, liberando la creatività, come trascorrono il loro tempo a casa durante un caffè, una cena, un aperitivo o una chiacchierata virtuale con gli amici insieme alle collezioni Richard Ginori.

GINORI IN CLASSE è l’iniziativa che tiene una piacevole e interessante compagnia in questo straordinario momento proponendo una video ricetta a settimana per cinque settimane con un grande ospite: Chef Matteo Berti. In occasione degli appuntamenti, Chef Berti racconta su Instagram ricette semplici, tipiche del nostro Paese, da nord a sud, con ingredienti stagionali da poter replicare facilmente a casa. Tre gli aspetti fondamentali che vengono proposti in questi viaggi di sapori: il primo, le tecniche, attentamente studiate e affinate dallo Chef nel corso degli anni; poi gli ingredienti, scelti da negozi e fornitori di fiducia e infine la bellezza che si ritrova nell’impiattamento finale, raffinato ed elegante, esaltato dalle collezioni Richard Ginori: Aria, Labirinto, Voliére, Oriente Italiano, Il viaggio di Nettuno, Babele, Magnifico e Contessa.

DESIGNERS IN THE KITCHEN è l’iniziativa che prevede alcuni appuntamenti speciali con designers e architetti che hanno collaborato e che collaborano con la maison. Tra i primi appuntamenti in calendario: Luke Edward Hall, il poliedrico artista londinese, insieme al designer Duncan Campbell e Sabrina Bignami con Alessandro Cappellaro dello studio B Arch. I designers e architetti protagonisti degli appuntamenti mostreranno le loro ricette fatte con un pizzico di talento artistico in questo periodo straordinario. Richard Ginori visiterà le case dei protagonisti e mostrerà i loro luoghi intimi, come la cucina, accoglienti e gioiosi per essere anche più produttivi e più creativi.