Riciclo e sostenibilità: un Comune tutto di cartone. E’ l’opera realizzata da Francesco Pini

SIGNA – È considerato unanimemente l’artista del cartone. Abita a Signa e ha compiuto 92 anni. Da quando è in pensione, Francesco Pini ha dato vita, sempre di più, a grandi opere realizzate esclusivamente in cartone. Con materiali riciclati e sostenibili, andando ben oltre il semplice riuso, realizzando sculture dettagliate e uniche nel loro genere, usando vecchie scatole, fra originalità e arte pop. Dopo avere realizzato Palazzo Vecchio, la torre di Pisa e la Pieve di San Lorenzo, per citare quelle più significative, Pini ha riprodotto il palazzo comunale di Signa, interamente in cartone. Un’opera che è stata donata al Comune: “Dopo avere realizzato tanti monumenti toscani, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – utilizzando materiali destinati all’imballaggio, per esprimere la sua capacità creativa, Francesco Pini, nei mesi scorsi, ha realizzato il nostro palazzo comunale, interamente in cartone, senza tralasciare alcun dettaglio comprese le bandiere che sventolano sui terrazzi, anche quelle realizzate a mano e, alzando il tetto, realizzando, all’interno anche la sala giunta e le scale”. “Un lavoro bellissimo che va ben oltre il bricolage, – ha aggiunto l’assessore Marcello Quaresima – una vera e propria opera d’arte che ora è stata collocata all’ingresso del Comune. Mi sento anche di ringraziare le figlie, Antonella e Lucia che nei mesi scorsi mi hanno fatto scoprire l’arte di loro padre. Un artista del nostro territorio che merita di essere promosso e valorizzato”.