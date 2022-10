Riconosce la bicicletta che gli aveva rubato a luglio e lo fa arrestare dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio hanno denunciato in stato di libertà per l’ipotesi del reato di ricettazione un marocchino 21enne, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, in via Palestro, è stato trovato in possesso di una bicicletta Mountain bike, marca BTWIN, del valore di 400 […]

CAMPI BISENZIO – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio hanno denunciato in stato di libertà per l’ipotesi del reato di ricettazione un marocchino 21enne, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, in via Palestro, è stato trovato in possesso di una bicicletta Mountain bike, marca BTWIN, del valore di 400 euro che, da accertamenti, è risultata essere frutto di un furto perpetrato nel mese di luglio presso i giardini di via Garcia Lorca. A fare la segnalazione è stato la stessa vittima del che ha riconosciuto la bicicletta. I Carabinieri, dopo gli accertamenti, hanno denunciato il 21enne, in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, e restituito la Mountain bike al proprietario.