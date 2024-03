Riconoscimento per la Via Medicea: a breve sarà inserita nell’Atlante dei Cammini della Regione Toscana

PRATO – La Regione Toscana ha riconosciuto ufficialmente la Via Medicea, di cui il Comune di Prato è capofila, come Cammino di interesse regionale. Questo riconoscimento formale è importante perché permetterà alla Via di essere promossa e valorizzata in modo strategico a livello nazionale e internazionale, a partire dal suo prossimo inserimento all’interno dell’Atlante dei Cammini […]

PRATO – La Regione Toscana ha riconosciuto ufficialmente la Via Medicea, di cui il Comune di Prato è capofila, come Cammino di interesse regionale. Questo riconoscimento formale è importante perché permetterà alla Via di essere promossa e valorizzata in modo strategico a livello nazionale e internazionale, a partire dal suo prossimo inserimento all’interno dell’Atlante dei Cammini della Regione Toscana.

“Siamo molto contenti di questa buona notizia, – dice Gabriele Bosi, assessore al turismo del Comune di Prato – si tratta di un ulteriore riconoscimento di un Cammino importante, che coinvolge nove Comuni e attraversa tre Ambiti turistici. La Via Medicea è un Cammino con grandi potenzialità, caratterizzato dal bellissimo paesaggio collinare del Montalbano, dalla presenza delle Ville Medicee, da una offerta diffusa di carattere storico e artistico e dalla qualità del settore enogastronomico. Recentemente abbiamo completato la collocazione della segnaletica lungo il percorso, da Prato a Fucecchio, e insieme ai Comuni del Tavolo di Via stiamo organizzando la terza edizione della Festa del Cammino alle Cascine di Tavola. Questo riconoscimento ci permetterà di ottenere ulteriore visibilità e valorizzazione turistica di una Via a cui teniamo molto e in generale del nostro Ambito turistico. Ringrazio la Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica per questo riconoscimento”.