RidOff 2024, la rassegna di teatro comico di Officina Giovani

PRATO – Tre serate all’insegna del divertimento sul palco di Officina Giovani, Tra marzo e aprile torna il teatro comico ad Officina Giovani con la rassegna RidOff, a cura dello staff dello spazio di piazza Macelli: tre venerdì ad ingresso libero tra clownerie, giocoleria, acrobazie, musica e gag. Quest’anno la rassegna partirà, venerdì 22 marzo, con la compagnia Teatro C’art e lo spettacolo Zona Franca (vincitore del primo premio al Festival di Teatro Contemporaneo Crash test di Valdarno 2020 e del premio PalcoOff del Milano Fringe Off 2022): il territorio dove vivere la propria follia come atto di libertà. Venerdì 29 marzo sarà la volta della compagnia Manicomics Teatro con Opera Clown, interpretata da due attori che, con un linguaggio clownesco, sempre in bilico tra realtà e fantasia, alterna momenti di ingenua lucidità a momenti di ordinaria pazzia. Terzo ed ultimo appuntamento, venerdì 5 aprile con il clown Méningue con il suo spettacolo Made in Terra. Più che di uno spettacolo si tratta di una poesia, un racconto assolutamente originale narrato in chiave comica e burlesca, con un linguaggio corporeo, gestuale ed emozionale. Tutti gli spettacoli di RidOff saranno alle 21. Per maggiori informazioni: https://portalegiovani.prato.it/ridoff.