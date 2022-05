Riduzione della Tari per chi ha subito gli effetti dei lavori del ponte del Molino

CALENZANO – Riduzione della Tari per chi ha subito gli effetti dei lavori al ponte del Molino e per il muro di villa Peragallo. Mentre per tutti verrà inserita nel regolamento la possibilità di ridurre il canone di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proposte di modifiche al regolamento per l’occupazione di suolo pubblico che […]

CALENZANO – Riduzione della Tari per chi ha subito gli effetti dei lavori al ponte del Molino e per il muro di villa Peragallo. Mentre per tutti verrà inserita nel regolamento la possibilità di ridurre il canone di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proposte di modifiche al regolamento per l’occupazione di suolo pubblico che saranno portate dall’amministrazione al voto nel prossimo consiglio comunale, il 12 maggio.

Fra le modifiche proposte dalla Giunta, c’è quella che consentirà di deliberare l’aumento della riduzione dell’80% della tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per tavolini e dehors, valida per tutto il 2022.

Gli esercizi di somministrazione operanti nei pressi del ponte del Molino e in via del Castello, pagheranno il 50% in meno di TARI. La riduzione della tassa sui rifiuti riguarda le strade interessate dai lavori di rifacimento del ponte del Molino e del muro di Villa Peragallo, come ristoro economico a quelle attività che hanno perso opportunità di introiti, a causa dei lavori. La riduzione del tributo sarà applicata, per l’intero periodo di chiusura dell’infrastruttura, sul saldo 2022 e, in caso di eccedenza, sui successivi pagamenti.