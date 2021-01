Rientro in classe, positivo il bilancio nell’area metropolitana fiorentina

FIRENZE – L’area metropolitana fiorentina, soprattutto in materia di spostamenti per il rientro a scuola, era considerata fra le più “a rischio” della nostra regione. Lo ha ribadito il sindaco metropolitano Dario Nardella, affermando che “il test più difficile di tutta la Regione Toscana, cioè l’area metropolitana fiorentina si è concluso con successo, confidiamo di poter andare avanti con continuità, auspicando che non arrivino input opposti a livello nazionale e che questo possa essere anche un modello per dimostrare che è possibile tenere le scuole aperte, con gli accorgimenti e l’attenzione necessaria”. Per questo “un ringraziamento speciale – ha aggiunto – va ai dirigenti scolastici che hanno organizzato nel migliore dei modi la movimentazione degli studenti, rispettando la griglia di fasce orarie stabilita con la prefettura e ai circa 21 mila ragazze e ragazzi di tutto il territorio metropolitano che si sono mossi bene e nel rispetto delle regole”.

Anche l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti conferma il bilancio positivo relativo al rientro a scuola: “Avevamo qualche preoccupazione in particolare sull’uscita, momento in cui è più facile si verifichino assembramenti. Per questo sono stato a controllare di persona in via della Colonna dove sono presenti due licei molto frequentati, il Michelangelo e il Castelnuovo, e due fermate del trasporto pubblico. Non si sono registrate criticità anche grazie allo sfalsamento degli orari di uscita predisposto dai dirigenti scolastici che ha consento agli studenti di uscire e di prendere il bus senza problemi. A questo ha contribuito anche la presenza della Polizia municipale, del personale Ataf e degli steward, l’utilizzo dei bus di riserva che ha consentito di far arrivare in via della Colonna mezzi aggiuntivi e il corretto comportamento degli studenti. Ovviamente continueremo a monitorare la situazione anche nei prossimi giorni in modo da apportare correttivi in caso di necessità”.