Rifiuti: a Campi Bisenzio i Carabinieri forestali sequestrano un automezzo per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi

CAMPI BISENZIO – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, nel corso di un servizio mirato alla gestione (raccolta e trasporto) di rifiuti, hanno intercettato in via della Molina un Fiat Ducato di colore bianco, che trasportava rifiuti, condotto da un cittadino di origine marocchina. Il carico consisteva in rifiuti di natura ferrosa (scarti in piombo, rame, cavi […]

CAMPI BISENZIO – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, nel corso di un servizio mirato alla gestione (raccolta e trasporto) di rifiuti, hanno intercettato in via della Molina un Fiat Ducato di colore bianco, che trasportava rifiuti, condotto da un cittadino di origine marocchina. Il carico consisteva in rifiuti di natura ferrosa (scarti in piombo, rame, cavi elettrici, ferro, sfridi di metallo, vecchie rubinetterie) per un quantitativo stimato di circa 600 chilogrammi. Fatti i relativi accertamenti, inoltre, l’automezzo risultava non avere la necessaria iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei suddetti rifiuti e lo stesso veicolo non risultava inserito in alcuna autorizzazione legittimante tale attività, comprensiva degli estremi identificativi e dell’idoneità tecnica del mezzo utilizzato per il trasporto. Alla luce di quanto accertato il mezzo è stato sequestrato mentre l’uomo, già conosciuto per precedenti specifici, è stato denunciato per attività di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.