Rifiuti abbandonati a San Donnino: la Polizia municipale di Campi “becca” il responsabile

CAMPI BISENZIO – Grazie a un’attenta attività di indagine, gli agenti dell’Unità Operativa Edilizia Ambiente della Polizia Municipale di Campi Bisenzio hanno identificato l’autore del voluminoso abbandono di rifiuti effettuato nel tratto sterrato che conduce sotto il cavalcavia di viale Roti. L’autore, un cittadino extracomunitario titolare di una pelletteria del territorio, dopo essere stato individuato ha ammesso le proprie responsabilità. Gli agenti hanno così accertato l’abbandono di numerosi metri cubi di scarti industriali, tessili, pellami e materiali di lavorazione. Il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Firenze per violazione del Testo Unico Ambientale. Oltre ai successivi addebiti per l’attività di rimozione e ripristino allo stato iniziale dei luoghi e del sito inquinato il soggetto sarà soggetto a un’ammenda fino a 26.000 euro oltre che la misura detentiva dell’arresto da 1 a 3 anni.

L’intervento fa seguito all’analogo lavoro svolto dalla Polizia Municipale in prossimità della rampa di accesso alla strada Mezzana Perfetti Ricasoli, dove pochi giorni fa gli agenti avevano colto sul fatto tre persone intente ad abbandonare rifiuti legnosi. “Altri due ottimi interventi, che si vanno ad aggiungere a quelli effettuati negli ultimi 2 anni – dichiara il comandante Francesco Frutti – che dimostrano l’ennesima azione efficace e positiva di presidio del territorio. Da sottolineare che, già da tempo, gli agenti e gli ufficiali del Corpo sono riusciti a rintracciare e sanzionare ditte o privati che avevano scaricato impropriamente ed abusivamente sul nostro territorio comunale rifiuti. Ringrazio, pertanto, una volta più che mai l’impegno che il Corpo sta adottando per tentare di combattere e reprimere questi comportamenti deplorevoli e fortemente dannosi per il territorio campigiano”.

Soddisfatto anche l’assessore all’ambiente Riccardo Nucciotti: «L’abbandono abusivo di rifiuti è un delitto contro l’ambiente e contro tutta la nostra comunità; per questa ragione combattere queste pratiche è una delle priorità della nostra amministrazione. L’Ufficio Ambiente e il personale della Polizia Municipale lavorano quotidianamente per contrastare questo fenomeno e monitorare tutte le criticità presenti sul territorio. Ringrazio i cittadini per le tante segnalazioni che ci hanno fatto e voglio sottolineare ancora una volta l’enorme impegno del comandante Frutti, di tutti gli agenti della nostra Polizia Municipale dei Carabinieri Forestali”.