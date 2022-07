Rifiuti abbandonati in città: “beccato” anche un campigiano in trasferta…

FIRENZE – Prosegue incessante il contrasto all’abbandono irregolare dei rifiuti ingombranti da parte della Polizia municipale, in questo caso fiorentina, intervenuta più volte nei giorni scorsi su segnalazione dei cittadini e degli ispettori di Alia che stanno girando in città contro gli incivili. Il Reparto della polizia municipale di Rifredi negli ultimi 10 giorni è intervenuto con successo in tre distinte attività. La prima, grazie alla collaborazione di un residente, ha permesso di rintracciare e sanzionare l’uomo che ha scaricato e abbandonato rifiuti ingombranti avvenuto in pieno giorno di domenica pomeriggio. A essere “pizzicato” dalla Municipale è stato un cittadino di Campi Bisenzio che, alle 2 del pomeriggio di domenica scorsa, in via Reginaldo Giuliani ha prima scaricato dall’auto e poi abbandonato delle scaffalature in metallo, ripiani di legno e scarti vari.

Un fiorentino che abita nei paraggi però ha visto tutto e ha annotato la targa che ha poi segnalato al reparto della Polizia municipale di viale Corsica. La mattina stessa è stata effettuata la verifica del materiale segnalato, avvisata Alia per la rimozione e rintracciato il proprietario dell’auto che di fronte all’evidenza ha ammesso la propria responsabilità. Per lui un verbale di 600 euro per l’abbandono di ingombranti. Stessa multa per un giovane fiorentino che giovedì scorso ha pensato bene di disfarsi di numerosi pannelli di legno e ante di armadio in via Villa Demidoff. Anche in questo caso grazie alla collaborazione di un cittadino che aveva visto tutto e degli ispettori ambientali di Alia gli Agenti del Reparto di Rifredi sono riusciti a rintracciarlo e a sanzionarlo.

L’ultimo caso risale sempre a domenica scorsa quando, alle 23.30, da un furgone sono stati abbandonati a fianco dei cassonetti di via Pistoiese alcuni mobiletti in legno e vetro, dei ripiani, un’aspirapolvere e dei pannelli di compensato. Lo scarico dal furgone è stato notato da un ispettore ambientale di Alia che poi si è messo in contatto con il reparto di Rifredi. Dalla targa gli agenti sono risaliti al proprietario, uno straniero che però è risultato estraneo alla vicenda. Dopo ulteriori verifiche è stato accertato che il furgone era in uso a un amico residente a Scandicci, che se ne era servito per liberare la cantina. Anche in questo caso la sanzione è stata di 600 euro.