Rifiuti abbandonati in via della Pace

SESTO FIORENTINO – Vecchi mobili inutilizzabili, sanitari sdradicati dai bagni, sacchi neri stracciati che hanno vomitato il loro contenuto e poi un’auto con i segni del tempo completamente imbottita di materiale di scarto come porta documenti e altri oggetti da ufficio. Sono i rifiuti abbandonati presenti sulle strade e nelle aree verdi di via della Pace, la strada del complesso Pl1 Pl13, il villaggio che si trova tra via Pasolini e il Polo scientifico. Questa area è stata scelta da qualcuno per lasciare i rifiuti, mentre i residenti protenstano e chiedono alle istituzioni un intervento per liberare quegli spazi dai rifiuti ingombranti che non deturpano solo il paesaggio, ma creano disagi a chi in quella zona ci vive.