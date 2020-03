Rifiuti abbandonati individuati dai carabinieri forestali: denunciato un imprenditore

LASTRA A SIGNA – Rifiuti abbandonati di ogni genere in località Stagno sono stati oggetto di attenzione da parte dei Militari della Stazione Carabinieri forestale di San Casciano in Val di Pesa, che, in collaborazione della Stazione Carabinieri forestale di Firenze, hanno svolto accertamenti. Tra i tanti rifiuti accumulati è balzato agli occhi dei militari un ingente quantitativo di scarti di lavorazione tessile, in parte abbandonati in cumuli sparsi ed in parte contenuti in sacchi neri chiusi da nastro isolante. Da alcuni indizi contenuti nei sacchi, i militari sono riusciti a risalire ed identificare l’autore dell’abbandono degli scarti tessili ed hanno completato l’attività d’indagine individuando anche la ditta produttrice. Trattasi di un imprenditore italiano di una ditta con sede nel Comune di Lastra a Signa che produce abbigliamento sportivo, il quale si è avvalso di un’impresa individuale dedita al trasporto di rifiuti, ma non autorizzato né al trasporto conto terzi né per quella tipologia di rifiuti. L’imprenditore e la ditta di trasporto rifiuti sono stati denunciati all’A.G. in base al T.U.A. (Testo Unico Ambientale) per abbandono e deposito in modo incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi sul suolo.